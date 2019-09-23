Нет денег — нет качественного телевидения

Об ужасном состоянии дел на отечественных телеканалах написано немало статей. Большая часть из них носит объективный характер. Но, как-то упускается из виду одна важная деталь — хорошее телевидение стоит больших денег. А их у отечественных телеканалов просто нет. В итоге, Азербайджан сильно отстает от Украины.

В этой стране многократно больше всего — талантливых журналистов, реально независимых экспертов, смотрибельных телеканалов, сайтов. И денег в украинских СМИ несравнимо больше. О том, почем ценится в этой стране труд телевизионных «звезд», украинские телезрители узнали в минувшую пятницу на ток шоу «Свобода Слова» Савика Шустера, что выходит на телеканале «Украина».

Сразу скажу, что телеканал этот, мягко говоря, не самый популярный в стране. Принадлежит он самому богатому человеку в Украине, непотопляемому олигарху Ринату Ахметову, который умудрился быть «кошельком» беглого президента страны Виктора Януковича, после чего он нашел общий язык с главным бенефициаром «революции достоинства» Петром Порошенко, а теперь вполне себе комфортно устроился при Владимире Зеленском.

Да, прежнего политического влияния у Ахметова уже нет, но он по-прежнему возглавляет список богатейших людей Украины. А еще он владеет целым рядом СМИ, в числе коих и телеканал «Украина», поднять рейтинг которого Леонидович и жаждет, пригласив для этих целей Савика Шустера. Правда, получается это пока из рук вон плохо. Просто потому, что время Шустера, как и многих из его поколения телеведущих уже прошло. Ныне по количеству просмотров его может переплюнуть любой хороший YouTube-блогер.

Но, суть дела не в том. В пятничном эфире «Свободы слова» произошла словесная баталия между Савиком Шустером и олигархом Игорем Коломойским, которого ныне многие обвиняют в слишком сильном влиянии на президента Зеленского и его команду. В частности говорится, что по разным оценкам, Коломойский контролирует от 30 до 40 депутатов партии «Слуга народа», что превращает его в невероятно весомую фигуру на украинской политической арене.

И вот Коломойский решил появиться в программе у Шустера, чтобы предъявить тому счет. Тут имеет смысл напомнить, что в 2015 году шоу Шустера выходило на телеканале «1+1», который принадлежит Коломойскому. Оно не просуществовало и месяца, его сняли с эфира, как тогда заявил сам ведущий, из-за «договоренностей владельца телеканала с Администрацией президента».

И вот, в минувшую пятницу Коломойский, появившись в эфире, решил вернуться к событиям четырехлетней давности. А появившись, обвинил Шустера в том, что тот остался ему должен за не вышедшие передачи. Савик Шустер заявил, что «отдавал сигнал», просто «1+1» не ставил шоу в эфир. Кто тут прав, а кто нет теперь активно обсуждается в украинской прессе. Открыто, подчеркну, обсуждается. И крайне влиятельных олигархов Коломойского и Ахметова критикуют, на чем свет стоит.

Я вот как-то не представляю себе ситуации, при которой в эфире какого-либо азербайджанского телеканала или во влиятельном местном СМИ открыто костерили бы местного олигарха, в период его фавора. У нас могут лишь «внезапно прозревать», выливая ушаты грязи на попавшего в опалу олигарха. Причем, нередко наибольшую активность проявляют те СМИ, которые в свое время кормились из его же рук.

Хотя, тут следует уточнить, что и олигархи-то у нас какие-то смешные и жалкие. Честнее будет их назвать казнокрадами. Потому, что свои богатства они сделали, будучи во власти, а лишившись ее резко беднели. Да и никто из них открыто не объявляет себя миллионером или, что совсем уже смешно, миллиардером. В этом их отличие от тех же Ахметова и Коломойского, которые, как ни крути, являются талантливыми бизнесменами.

Есть и еще одно отличие Украины от Азербайджана. Это масштаб средств, которые крутятся на ТВ. Так, в ходе полемики между Коломойским и Шустером прозвучала цифра в 2.300.000 долларов. Столько, по словам Игоря Валерьевича, задолжал ему Савик за 10 не вышедших передач. Получается, что выход в эфир каждой передачи «Свобода слова» на телеканале «1+1» стоил 230.000 долларов.

Сказать, что такая сумма является фантастической для азербайджанских телеканалов, значит, ничего не сказать. По имеющимся у нас данным, съемка одной качественной, по здешним меркам, передачи обходится в 10-15 тысяч манатов. То есть, в 6-8 тысяч долларов. Иными словами, выпуск одной программы «Свободы Слова» периода 2015 года на украинском телеканале «1+1» равен 28-38 самым качественным программам на азербайджанском телевидении.

И это, повторюсь, речь идет об украинских телеканалах. Если же сравнивать объем средств, отпускаемых на съемку программ на российском телевидении с нашей действительностью, то станет совсем грустно. Стоит ли потом удивляться тому, что отечественные телеканалы столь сильно отстают по качеству демонстрируемого продукта от того, что показывается на украинском ТВ? Вопрос риторический…