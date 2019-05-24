Несколько игроков «Ювентуса» собираются покинуть команду из-за Роналду

Густаво Дибала, брат и агент нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, заявил, что футболист в ближайшее время покинет команду. По его словам, многих игроков команды беспокоит невозможность конкурировать на поле с Криштиану Роналду.

«Пауло нужны перемены. Вероятность того, что он уйдет из «Ювентуса», очень высока. Уйдет не только он, но и другие игроки клуба. Они недовольны тем, что на поле с Роналду просто невозможно конкурировать», — цитирует Густаво Дибалу Marca.

Ранее в четверг журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил в Twitter, что мадридский «Атлетико» предложил Дибале пятилетний контракт. По его информации, испанский клуб готов платить 25-летнему футболисту €9 млн в год плюс бонусы.

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