Не стало «бандита» из «Крестного отца»

Актер Кармине Кариди, известный по ролям в фильмах «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС.

Актер умер в одной из клиник Лос-Анджелеса после того, как впал в кому. Кариди госпитализировали месяц назад с травмой спины, однако позже у него развилась пневмония.

Кармине Кариди сыграл в фильмах «Крестный отец – 2» и «Крестный отец – 3», при этом исполнив две разные роли: бандита Кармине Розато и главу чикагской преступной группы Альберта Вольпе.

Всего за свою 60-летнюю карьеру Кариди снялся в более чем сотне фильмов и сериалов.

| 2019-05-30T02:56:51+00:00 30 мая 2019, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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