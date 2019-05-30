Не стало «бандита» из «Крестного отца»

Актер Кармине Кариди, известный по ролям в фильмах «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС.

Актер умер в одной из клиник Лос-Анджелеса после того, как впал в кому. Кариди госпитализировали месяц назад с травмой спины, однако позже у него развилась пневмония.

Кармине Кариди сыграл в фильмах «Крестный отец – 2» и «Крестный отец – 3», при этом исполнив две разные роли: бандита Кармине Розато и главу чикагской преступной группы Альберта Вольпе.

Всего за свою 60-летнюю карьеру Кариди снялся в более чем сотне фильмов и сериалов.