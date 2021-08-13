За последние годы сфера налогового администрирования претерпела существенные изменения в русле борьбы с теневой экономикой. По мнению аналитиков, нет такой страны, где бы не было этого большого зла, а потому и борьба велась по всем направлениям с применением институциональных и административных методов. Как и ожидалось, результаты налоговой реформы не заставили себя дожидаться, обернувшись многократным ростом фискальных отчислений в государственную казну.

Только в минувшем году налоговые поступления из регионов уведичились на 23,1% по сравнению с уровнем 2018 года, информирует Государственный комитет статистики. По данным этого ведомства, если сравнивать показатель минувшего года с 2003 годом, налоговые выплаты возросли аж в 23,2 раза (!). В беседе с # юрист и финансист Акрам Гасанов подтвердил упомянутые предпосылки бурного роста.

«Сегодня мы наблюдаем результат обеления экономики, — заметил он. – Налоговое администрирование стало жестче в положительном смысле этого слова. Как следствие, понизилась доля теневой экономики и налоговые поступления принялись расти. Это, в принципе, рост в правильном направлении, но при этом надо понимать, что сами-то доходы не выросли. И потом, ни для кого не секрет, что в минувшем ковидном году экономическая активность даже понизилась, а налоги увеличились. Такое свидетельствует о том, что доля теневой экономики в Азербайджане все еще настолько высока, что даже в пандемию рост отчислений продолжался».

Похожим мнением поделился доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов, отметивший, что растущие показатели являются следствием не просто ужесточения административных методов противостояния теневой экономике, но последовательного применения в этой сфере последних достижений цифровизации. «В свою очередь это приводит не только к возрастанию налоговых сборов, — заметил ученый. – Результатом применения современных автоматизированных технологических и информационных ресурсов, а также внедрения и развития цифровых систем становится более высокий уровень комфорта для налогоплательщиков, соответственно, повышается и качество услуг в налоговой сфере».

Наряду с повышением налоговых сборов, есть и другие позитивные подвижки. По данным Госкомстата, от традиционной привязки к дотациям из централизованного бюджета за эти годы избавилось свыше 40 районов. При этом прогнозные поручения в первом полугодии успешно выполнены, а территориальные налоговые органы выплатили в бюджет 462,6 млн манатов против прогноза 388,4 млн манатов. Тем самым прогноз выполнен на 119,1%. Из местных источников в бюджет поступило 22,1 млн манатов — на 6,7% больше по сравнению с отчетными месяцами прошлого года.

Не обошлось и без странностей. В отчетности статистического ведомства о возросших налоговых поступлениях почему-то упоминается освобожденная от государственных сборов сфера селького хозяйства, а также туризм, пребывавший в рецессии на протяжении всего прошлого года. «Сельское хозяйство, туризм, информационно-коммуникационные технологии, перерабатывающая промышленность являются основными приоритетными отраслями в развитии ненефтяного сектора в Азербайджане. Важную роль в ускорении регионального развития играют субсидирование сельского хозяйства и налоговые льготы, предоставление техники и удобрений на льготных условиях, стимулирование инвестиций и экспорта, другие механизмы господдержки», — сообщается в документе.

На взгляд Гасанова, такое объяснимо: «Просто наши чиновники, не вникая, повторяют из-года в год заученную абракадабру, хотя часть из того, что они говорят, потеряло актуальность. Скажем, сельское хозяйство с точки зрения налогообложения не актуально, либо же туризм в период панденмии. Потому материал выглядит несколько странно. Авторы отчета почему-то застенчиво умалчивают сферу торговли, хотя львиная доля налоговых отчислений поступает от НДС. За пару лет до ухода прежнего главы Минналогов Фазиля Мамедова ведомство перестало публиковать на своем сайте статистику поступлений по видам налогов, хотя раньше это практиковалось. А ведь речь о важных показателях. Между тем, судя по госбюджету, большая часть налоговых поступлений приходится именно на НДС, а это в основном торговля», — заметил он.

По данным Госкомстата, на 1 июля текущего года число активных плательщиков НДС в регионах увеличилось на 13,6% по сравнению с началом года.