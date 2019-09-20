Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА

Нападающий австрийского «Зальцбурга» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба турнира.

17 сентября в домашнем матче «Зальцбурга» против бельгийского «Генка» Холанд отметился хет-триком, а его команда одержала крупную победу со счетом 6:2.

Также на звание лауреата игровой недели претендовали вратарь испанской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария и форвард хорватского «Динамо» Мислав Оршич.

Матчи первого тура группового этапа ЛЧ прошли во вторник и среду. INTERFAX.RU