Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил каталонской «Барселоне» сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, передает Cadena SER.

Следователи УЕФА завершили рабочий процесс по внутреннему расследованию дела о денежных выплатах каталонцев бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

УЕФА в марте начал расследование в отношении «Барсы», а испанский суд принял жалобу прокуратуры на сине-гранатовых. В жалобе утверждается, что каталонский клуб выплатил Негрейре более €7 млн в период с 2001 по 2018 год.

Сам Энрикес Негрейра утверждает, что лишь консультировал «Барселону» по решениям арбитров — каталонцы хотели убедиться, что судьи не предвзяты в его отношении. (gazeta.ru)