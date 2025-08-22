Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал согласие «Барселоне» на проведение первого матча Лиги чемпионов нынешнего сезона на выезде, чтобы каталонский клуб успел подготовить домашний стадионы к играм. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, на текущий момент точно неизвестно, где именно сине-гранатовые будут проводить домашние встречи – на стадионе «Камп Ноу» или «Олимпик Льюис Компанис».

Напомним, жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится 28 августа. В минувшем сезоне «Барселона» дошла до полуфинала соревнования, где уступила «Интеру» со счётом 6:7 по сумме двух матчей.