National Interest назвал самые мощные флоты в мире

 Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
На первом месте оказались американские ВМС. Как отмечает автор материала, США имеют больше кораблей, чем любой флот в мире. «Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как ВМС США, которые регулярно действуют в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе», — указывает он. Американский флот, напоминает издание, располагает десятью авианосцами, девятью десантными кораблями, 22 крейсерами, 62 эсминцами, 17 фрегатами и 72 подводными лодками.
На второй строчке расположился ВМФ Китая. Развитие китайского флота стало возможным благодаря росту экономики страны, который привел к десятикратному увеличению оборонного бюджета с 1989 года, отмечает The National Interest. В настоящее время Китай имеет один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок.
На четвертом месте оказался Королевский военно-морской флот Великобритании. Как и большая часть вооруженных сил страны, британский флот в последние годы сталкивается с последовательным сокращением, отмечает издание. В настоящее время ВМС Великобритании располагают тремя большими десантными кораблями, 19 фрегатами и эсминцами, семью ударными атомными подводными лодками и четырьмя подлодками с баллистическими ракетами.
Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии. Флот страны Восходящего солнца имеет в своем составе 114 кораблей, при этом его ядром являются эсминцы в количестве 46 единиц. При этом подводный флот Японии, состоящий из 16 кораблей, является одним из лучших в мире, полагает The National Interest.(РИА Новости)
| 2019-12-12T11:05:34+00:00 12 декабря 2019, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss