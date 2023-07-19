В пятый раз в истории ежемесячные продажи автомобилей на возобновляемых источниках энергии превысили миллион единиц по всему миру. Как сообщает Speedme со ссылкой на данные EV-Volumes, в мае этого года было зарегистрировано 1 057 509 моделей с батарейным питанием. В их числе подключаемые гибриды и полностью электрические авто, причём на последние приходится 70% от общего числа, пишет av.by.

Примерно 720 000 проданных электромобилей — это прирост на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и 11% мировых продаж. Анализируя данные, можно отметить, что электротранспорт постоянно составляет не менее 10% от общего числа регистраций с февраля.

С начала года было зарегистрировано 4,5 млн автомобилей (PHEV + BEV), что на 41% больше, чем в 2022-м. Таким образом, тенденция остаётся положительной, и весьма вероятно, что к концу года число электрокаров превысит в общей сложности 10 млн единиц.

Среди отдельных моделей самой популярной является Tesla Model Y с более чем 90 000 новых регистраций в мае. Далее идёт BYD Song Plus (с учётом версий BEV и PHEV), и только на третьем месте расположилась Model 3. В остальном в списке по-прежнему доминируют китайские автомобили. В месячном топ-10 нет европейских машин. Однако в перечне лидеров первых пяти месяцев Volkswagen ID.4 находится на 11-й позиции с 68 818 продажами по всему миру.