НАСА подтверждает планы отправить корабль Cygnus к МКС в октябре

НАСА подтверждает, что запуск американского грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию состоится не раньше 21 октября, передает РИА Новости.

В августе источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуск к МКС следующего грузовика Cygnus намечается на 21 октября. Грузовой корабль, принадлежащий компании Northrop Grumman, должен стартовать с космодрома Валлопс в штате Виргиния на ракете Antares. Старт, как сообщает НАСА, «состоится не раньше 14:39 по времени Восточного побережья США 21 октября».

Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Как сообщили в НАСА, экипажу МКС предстоит испытать его, в частности, рассказать, насколько он удобен в применении. Предполагается, что «новинка» впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.

Кроме того, Cygnus доставит на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также в последующем может применяться в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.

Как отмечают в НАСА, предстоящий полет станет первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, на предстоящем рейсе он впервые доставит на орбиту «скоропортящиеся грузы», которые должны пройти загрузку в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.