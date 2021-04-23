Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon-2 компании Илона Маска SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 осуществлен в 05:49 по времени Восточного побережья США (13:49 по бакинскому) со стартовой площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как отметили в NASA, корабль впервые доставит на станцию астронавтов «из трех стран». Это — сотрудники NASA, американцы Кэтрин Меган Макартур (командир миссии) и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA), француз Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Многоразовая спускаемая капсула корабля совершит уже свой второй полет к МКС. Первый раз она использовалась во время испытательного пилотируемого полета к МКС весной прошлого года. (DW)