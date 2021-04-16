НАСА впервые отправит экипаж МКС на многоразовых корабле и ракете

НАСА на следующей неделе впервые использует для пилотируемого запуска на Международную космическую станцию (МКС) многоразовый корабль и многоразовую первую ступень ракеты-носителя одновременно, сообщила на пресс-конференции НАСА руководитель программы пилотируемых полетов Кэти Лудерс.

«Впервые мы будем использовать и многоразовую капсулу, и многоразовую первую ступень», — сказала Лудерс на предстартовом брифинге.

Ранее сообщалось, что 22 апреля корабль Crew Dragon стартует к МКС на ракете-носителе Falcon 9. На борту корабля на орбиту отправятся астронавты НАСА Роберт Кимбро и Меган Макартур, а также французский астронавт Тома Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ.