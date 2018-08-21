Нам советы ни к чему, у нас свой Тарифный совет

На днях Тарифный Совет, как всегда ночью, «обрадовал» население Азербайджана, подняв цены на бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98.

Согласно новым тарифам, отпускная цена Premium Euro-95 будет составлять 1,50 манат, а Super Euro-98 — 1,60 манат. Как отмечается в сообщении совета, в настоящее время литр импортируемого в Азербайджан бензина Premium Euro-95 обходится примерно в 1,35 — 1,40 манат. При продаже на автозаправочных станциях литра этого бензина за 1,25 манат, цена за импорт продукции превышает отпускную цену.

До этого Тарифный совет также «обрадовал» население и поднял цены на общественный транспорт на 50%. Тенденция поднятия цен одновременно сопровождается с ажиотажем вокруг доллара, и сейчас на рынке идет массовая скупка долларов, что говорит о недоверии населения к манату.

Комментируя # причины роста цен, экономист Фикрет Мамедов, сказал, что причина роста цен на бензин простая: в стране просто нет денег – казна пуста.

«Надо закрывать дыры в бюджете, и правительство это делает, как может. Поэтому, пока они начали с состоятельного сегмента населения, так как люди, которые используют для своих машин Premium Euro-95 и Super Euro-98 – это в большинстве состоятельные люди. Пока цены на бензин 92 не поднимают, и надеюсь, что у них хватит ума, не поднимать цены на дизель, так как сейчас сельскохозяйственный период, в противном случае цены на продукты питания поднимeться автоматически», — отмечает эксперт.

По его мнению, после жатвы, примерно в октябре месяце цены на дизель и марки 92 тоже будут поднимут.

«Все деньги Госнефтефонда потрачены на недвижимость заграницей, и сейчас они не знают, что с ней делать. Например, что делать с домом актеров в Москве, целым кварталом в Милане? Недавно они сами признавали, что будут менять структуру валютных вложений, что деньги, которые они держали, лира, рубль, манат, они обесценились», — сказал он.

Мамедов также добавил, что правительство так и не смогло нормально объяснить, что произошло в Мингячевире, когда вся страна осталась без света.

«Никто не может объяснить, по какой причине мы все начали получать завышенные счета за использование электричества. Все это признаки того, что в стране практически не осталось ликвидности», — считает он.

Отвечая на вопрос о том, что цены на нефть сегодня устраивают Азербайджан, аналитик сказал, что «чиновничество привыкло жить на широкую ногу».

«Мы привыкли жить и расходовать по 120 долларов за баррель. Азербайджан пошел по тому же пути, что и Россия, где у государства нет долгов, но есть огромные долги у государственных компаний. Госдолг России очень маленький, но зато долги Газпрома, Роснефти и других компаний зашкаливают. Та же самая история и с нашей экономикой.

Взято много кредитов, вложили, потратились на разные проекты, в результате эти проекты не дали ту прибыль, которую наши ожидали, и вот итог, сейчас надо возвращать долги. Мы же помним, что государство начало продавать бонды, гособлигации, это уже говорило о том, что страна на нуле, а оплачивать все расходы, денег нет», — подчеркивает аналитик.

В международной практике, страны, которые не могут вернуть деньги международным кредиторам, таким например как МВФ, вынуждены принимать меры, и напрямую лезть в карман населения. Поднимаются тарифы на коммунальные услуги, поднимается пенсионный возраст, дорожает бензин, продукты питания. Это все естественно проходит по рекомендации этих организаций, которые хотят в первую очередь вернуть свои деньги. Вопрос коррупционности и воровства этих денег на первом этапе не учитывается, эти организации все знают, и даже возможно позволяют той или иной стране делать ошибки.

Азербайджану советы МВФ, ЕБР, АБР и других международных валютных организаций не нужны, наш Тарифный Совет сам примет все необходимые меры и не будет утруждать эти организации

Тут важно понять, зачем это делается. Как отмечают эксперты, Азербайджан с 2019-2020 года начнет выплачивать огромные суммы задолженностей под государственные гарантии, которые брались под проекты TANAP и TAP. Насколько эти проекты рентабельны – это уже другой вопрос, главное, что они осуществились, и Азербайджан больше всех вложился.

Говоря о государственных долгах, экономист Самир Алиев сказал #, что на сегодня долгов у SOCAR больше, чем у самого правительства.

«Есть долги правительства, а есть долги разных госкорпораций, банков и так далее. Есть определенные мировые стандарты. Например, по стандартам ЕС красная черта долгов для того или иного государства – это 60% ВВП. Если посмотреть на долги азербайджанского государства, то долги составляют примерно 20% ВВП страны. Но на самом деле это не так. Если приплюсовать все остальные долги, то суммарно Азербайджан переходит за черту 60%, и, что самое важное, долги у нас с каждым годом растут. Это происходит на фоне падения добычи нефти и соответственно прибыли. Пока у страны есть определенные запасы, но в будущем это будет огромной проблемой», — подчеркнул он.

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