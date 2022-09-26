«Предложения по обращению транспортных компаний в Тарифный совет в связи с повышением цен будут представлены в правительство Азербайджана». Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Сообщается, что частные транспортные компании, работающие в сфере пассажирских перевозок, обратились с просьбой об устранении существующих проблем в общественном транспорте, ускорении полного перехода на безналичную оплату и пересмотре тарифной (ценовой) политики в этой сфере.

Было отмечено, что учитывая, что для принятия оптимального решения необходим комплексный подход, Кабинет министров поручил министерству цифрового развития и транспорта создать рабочую группу, состоящую из представителей соответствующих государственных структур, крупных хозяйствующих субъектов, действующих в этой сфере, с целью обеспечения непрерывности и конкурентоспособности услуг в этой сфере, а также разработки предложений по определению путей решения поднятых вопросов.

Предложения будут подготовлены и представлены в правительство.