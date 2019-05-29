На севере Ирака ликвидировали 14 террористов ИГ

Иракская армия ликвидировала 14 боевиков террористической организации «Исламское государство» в округе эль-Хадр провинции Найнава на севере страны, сообщается в заявлении медиаорганизации сил безопасности на официальной странице в Facebook.
«Ликвидированы 14 террористов, среди которых смертники и лидеры, в ходе столкновений после высадки десанта», — следует в заявлении.
Согласно сообщению, операцию проводил специальный отряд Управления по борьбе с терроризмом в координации с авиацией международной коалиции.
«Операция была нацелена на штаб-квартиру террористических группировок ИГ в округе эль-Хадр к юго-западу от Мосула», — также следует в заявлении.(РИА Новости)
| 2019-05-29T16:23:22+00:00 29 мая 2019, 19:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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