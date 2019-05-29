На севере Ирака ликвидировали 14 террористов ИГ

Иракская армия ликвидировала 14 боевиков террористической организации «Исламское государство» в округе эль-Хадр провинции Найнава на севере страны, сообщается в заявлении медиаорганизации сил безопасности на официальной странице в Facebook.
«Ликвидированы 14 террористов, среди которых смертники и лидеры, в ходе столкновений после высадки десанта», — следует в заявлении.
Согласно сообщению, операцию проводил специальный отряд Управления по борьбе с терроризмом в координации с авиацией международной коалиции.
«Операция была нацелена на штаб-квартиру террористических группировок ИГ в округе эль-Хадр к юго-западу от Мосула», — также следует в заявлении.(РИА Новости)