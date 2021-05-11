ВВС Турции уничтожили 5 террористов на севере Ирака

В рамках операции Pençe-Yıldırım в районе Авашин-Басьян на севере Ирака воздушным ударом нейтрализованы 5 террористов РКК. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает во вторник Министерство национальной обороны Турции.

ВС Турции продолжают ликвидировать террористов в рамках операции Pençe-Yıldırım, начатой на севере Ирака 24 апреля.

«Сильные, решительные и мощные! Мы продолжаем разрушать логова террористов на севере Ирака. Еще пять террориста РКК нейтрализованы военно-воздушными силами Турции», говорится в сообщении оборонного ведомства.