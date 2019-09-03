На Багамах пять человек погибли из-за урагана «Дориан»

Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана «Дориан». Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса.

По словам премьера, жертвами стихии на островах Абако на севере архипелага стали к настоящему моменту не менее пяти человек. Ранее местная газета Bahamas Press сообщила, что из-за «Дориана» также на островах Абако погиб семилетний мальчик. 28 августа агентство EFE сообщило, что жертвой стихии в Пуэрто-Рико стал пожилой мужчина.

| 2019-09-03T03:51:46+00:00 3 сентября 2019, 09:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss