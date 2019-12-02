На American Music Awards американская актриса предстанет в наряде от азербайджанского дизайнера

Известная американская актриса и певица Мэг Доннелли выбрала наряд азербайджанского дизайнера для церемонии вручения премии American Music Awards of 2019, сообщает Trend Life.

Мэг Доннелли хорошо известна зрителям по ролям в кинопроектах «Зомби», «Американская домохозяйка».

Напомним, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд «Afffair». Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

Это не первый случай, когда звезды мирового шоу-бизнеса отдают предпочтение нарядам от азербайджанского дизайнера — американская певица, продюсер, актриса, танцовщица и модель Ашанти появилась на красной ковровой дорожке 61-й церемонии вручения наград Grammy в наряде от Руфата Исмаила, индийская актриса и модель Жаклин Фернандес для одной из своих фотосессий также выбрала наряд бренда Afffair, певица Аврил Лавин в платье, созданном Руфатом Исмаилом, предстала в эфире телевизионных шоу «Dancing with the Stars» («Танцы со звездами») на телеканале ABC. Бейонсе и Дженнифер Лопес ранее также были замечены в платьях от азербайджанского дизайнера.