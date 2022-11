Тейлор Свифт выиграла награды в шести номинациях на премии American Music Awards 2022. Об этом сообщает Deadline.

Свифт одержала победу в главной номинации «Артист года». «За последние несколько лет я выпустила больше музыки, чем за все предшествующее десятилетие. Я действительно чувствую, что это связано с тем фактом, что вы, фанаты, ясно дали понять, что хотите услышать от меня много музыки», — сказала исполнительница во время награждения.

Певица также выиграла в таких номинациях, как «Лучшая поп-певица», «Лучшая кантри-певица». Альбом Свифт «Red (Taylor’s Version)» признан лучшим в этих же жанрах, исполнительница получила награду за лучший клип «All Too Well: The Short Film».