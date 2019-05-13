Мы их защищаем, а их все меньше

В Азербайджане ощутимо снижается рождаемость детей женского пола. О том, что в стране свирепствуют селективные аборты СМИ, НПО, общественные деятели заявляли давно, правда, безрезультатно: по какой-то неясной причине, в основном отцы, не хотят иметь дочерей. Но, как показал небольшой опрос, среди женщин также есть такие, которые не хотят рожать девочек. На вопрос «почему?», практически все опрошенные отвечают либо «в Азербайджане девочкам жить сложно», «мы не хотим, чтобы наши дочери повторили нашу судьбу», либо «расходы на девочек больше, чем на мальчиков», «в стране уже сейчас трудно найти парней, за которых стоит выходить замуж, что же будет через 20 лет?», «дочери надо помимо образования, дать еще и приданое. С сыном легче».

Возможно это и так, и с детьми мужского пола на самом деле легче. Например, в вопросе репутации. К сожалению, давление местного менталитета порой выходит за рамки дозволенного, прессует сознание молодежи, требует от девочек с раннего возраста быть серьезной и следить за своими словами, поступками, действиями, репутацией. К мальчику претензий намного меньше. Да и с образованием (исключая некоторые регионы страны, где девочки не имеют возможности даже окончить школу), к девочкам требования намного выше, чем к мальчикам, что в результате сказывается не только на успеваемости детей женского пола в школе, но и на процентном соотношении поступающих в ВУЗы абитуриентов. За последние 10 лет на выпускных и приемных экзаменах изменилось гендерное соотношение. Председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде отметила, что на выпускных и приемных экзаменах среднестатистические результаты девушек превышают результаты парней. По ее словам, до недавнего времени здесь преимущество было у парней. Однако за последние 10 лет эта тенденция изменилась. М.Аббасзаде сказала, что число девушек, среди тех, кто показал хороший результат на экзаменах, растет: «Раньше девушки отдавали предпочтение гуманитарным, парни – техническим предметам. За последние 10 лет изменилась и эта тенденция».

Помимо того, нередко, мужчины, которые требуют от жен избавиться от эмбриона женского пола, сами, отводят к врачам, при этом настаивают, чтобы их принимали специалисты именно женского пола. Какой-то диссонанс получается.

Необходимо отметить, что проблема селективных абортов волнует не только общество, но и госструктуры. Так, заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров заявил #, что процент рождающихся детей женского пола на самом деле снизился. «Если несколько лет назад гендерное процентное соотношение было 51,7 в пользу женщин, то сегодня показатель снизился до 50,1%. Это серьезные данные. В стране проводится деятельность, для предотвращения нарушения гендерного соотношения. Если бы в стране не были уничтожены путем абортов дети женского пола, сегодня, на каждые 100 девочек приходилось бы 105 мальчиков. Сейчас же мы наблюдаем серьезное снижение количества представительниц женского пола. Баланс и равновесие нарушены. А это в свою очередь, приведет к серьезным проблемам в будущем».

По словам Э.Сафарова, необходимо вести серьезную борьбу с данным фактором. «Если бы селективные аборты запретили раз и навсегда, то естественный прирост развивался своим ходом», — сказал представитель госкомитета.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, выступая на конференции Совета Европы на тему «Гендерное равенство и медиа», проводимой в рамках проекта «Гендерное равенство в Азербайджане и свобода медиа» заявила, что в мире немного стран с такой же сильной законодательной базой по обеспечению прав женщин, как Азербайджан.

Председатель Госкомитета напомнила присутствующим, что Азербайджан – первая страна, предоставившая избирательное право женщинам в мусульманском мире: «Азербайджан выбрал путь обеспечения гендерного равенства, и по сегодняшний день продолжает защиту прав женщин. Общество должно уделять внимание правам женщин, потому что без этого оно не сможет развиваться. Азербайджан проводит сильную, взвешенную политику».

Глава комитета подчеркнула, в Азербайджане функционирует более 200 организаций по правам женщин.

Какие это организации? Из всех организаций, о которых удалось найти информацию в интернете, можно отметить Общество защиты прав Азербайджанских женщин им.Диляры Алиевой, Союз Женщин «Азери-Тюрк», Республиканское Общество Азербайджанских Женщин, Центр Политической Культуры Азербайджанских Женщин, Общественное Объединение Азербайджанских Женщин Благотворительных Просветителей, Общество «Женщины-Нефтяники Азербайджана», Общественное Объединение «Демократия и Инициатива Женщин», Общественное Объединение Помощи Женщинам и Сиротам «Гюлюстан», Общественное Объединение Помощь в Решении Проблем Сельских Женщин, Общественное Объединение Женщин Лидеров, Общественное Объединение Социальная Помощь Женщинам-Ветеранам Войны, Общественное Объединение «Современное Общество и Права Женщин», Центр Исследований Проблем Женщин, Общественное Объединение «Женщина и Прогресс», Центр «Женщина и Развитие», Общественное Объединение «Женщины на пути развития муниципалитетов», Общественное Объединение Региональный Бизнес Альянс Женщин, Общественное Объединение Помощь Женщинам «Чистый Мир», Общество Женщин с Университетским Образованием, Ассоциация Творческих Женщин.

К сожалению, о деятельности большинства этих организаций, никакой информации нет. Номера телефонов, указанные в каталогах не работают, а на те, которые работают — никто не отвечает. Дозвониться мы смогли только до 5 организаций, как оказалось 3 из них не занимаются защитой прав женщин. Только две организации, которые готовы помочь женщинам, оказавшимся в сложной ситуации, это Общество защиты прав Азербайджанских женщин им.Диляры Алиевой и Общественное Объединение Помощь Женщинам «Чистый Мир».

Правозащитница, председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу отметила: «Законы у нас нормальные, база хорошая. Но, к сожалению, из-за определенных недоработок и пустот, их можно трактовать по- разному. Например, по закону, ребенка при разводе оставляют с матерью. Но, в законе есть такое условие: у кого из родителей материальные условия лучше, тому и должны отдать ребенка или детей. Этот закон, по сути, ущемляет права таких женщин, которые вышли замуж в 17 лет, не успев получить образование, нарожали детей, воспитывали их, ими пользовались, как домработницами, а потом, через 5-10 лет, просто выгоняют за ненадобностью. Так как она не успела получить образование, она не может устроиться и на хорошую, высокооплачиваемую работу. В итоге у нее отбирают детей и отдают отцу. Мы сталкиваемся с этим и видим подобные ситуации каждый день. Я хочу сказать, что Хиджран Гусейнова права, законы хорошие. Но вопрос в другом: исполняются ли эти законы?», — вопрошает правозащитница.

Говоря об организациях, которые занимаются защитой прав женщин, Н.Джафароглу отметила, что женских правозащитных организаций, ведущих активную деятельность, очень мало. «Много людей, организаций, которые сами не занимаются защитой и восстановлением прав женщин, но отправляют к нам тех, кому помощь нужна. Пишем письма, защищаем женщин на судах — всем этим занимаемся только мы и Мехрибан Зейналова («Чистый мир»). Мы бы и сами хотели, чтобы таких организаций было намного больше. Ведь, чем больше организаций, тем больше проблем можно решить. Мы первые подняли вопрос о ранних браках, мы первые привлекли внимание к тому, что девочки в некоторых регионах не имеют возможности учиться после третьего класса, мы первыми заговорили о квотах, мы инициировали создание алиментного фонда, мы продвигали идею об участии женщин на парламентских и муниципальных выборах, создавали группы наблюдателей. Если мы смогли сделать все это, то большое количество организаций могут сделать намного больше», — отметила она.

По словам Новеллы Джафароглу, что когда бывают сложные дела,они обращаются в госкомитет, и юридический отдел структуры помогает. «Так мы вместе с Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей инициировали рассмотрение и принятие закона о бытовом насилии. Я считаю, что все правозащитные организации, занимающиеся проблемами женщин, должны собраться вместе, рассмотреть все соответствующие законы, выявить пустоты, высказать свои предложения, уже после представить в виде законопроекта в парламент, президентский аппарат для доработки», — подытожила Новелла Джафароглу.

Предложение и в самом деле очень рациональное. Но, пока оно только на стадии предложения, говорить о сильной законодательной базе, которая защищает права женщин не очень логично.