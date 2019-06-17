Муж Елизаветы II был против свадьбы принца Гарри

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп советовал внуку принцу Гарри не брать в жены американскую актрису Меган Маркл. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает газета The Sun.

Когда Гарри еще не женился на Маркл, 98-летний Филипп посоветовал ему быть осторожным, ухаживая за избранницей.

«С актрисами изменяют, но на них не женятся», — сказал муж королевы внуку.

Однако Гарри пренебрег заявлением Филиппа, свадьба с Маркл состоялась 19 мая 2018 года.

Принц Филипп был не единственным, кто опасался этой свадьбы. Принц Уильям был также обеспокоен союзом. По данным газеты, с Гарри говорили и другие члены семьи, но он был непреклонен в своем решении.

| 2019-06-17T16:30:44+00:00 17 июня 2019, 18:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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