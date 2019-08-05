Молдавский политический шпагат

В Молдове после формирования нового правительства сложилась весьма своеобразная политическая ситуация. В парламенте действует коалиция из промосковской Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и прозападного блока ACUM, образованного партией «Действие и солидарность» (PAS) и Партией «Платформа «Достоинство и правда».

Премьер-министром стала Майя Санду, а министром внутренних дел Андрей Нэстасе — лидеры блока ACUM. Большинство портфелей в правительстве получили назначенцы блока. Так министром иностранных дел стал Нику Попеску — известный в мире аналитик и исследователь с прозападной ориентацией. Однако происходит серьезное изменение в государственной структуре.

Молдова — парламентская республика, где до недавнего времени роль президента была чисто представительской. Начиная с июня текущего года положение существенно изменилось.

Начать следует с того, что министром обороны был назначен кандидат от социалистов Павел Войку, который до этого был советником президента Игоря Додона известного своей промосковской ориентацией.

Затем на должность вице-премьера по реинтеграции Молдовы назначили еще одного советника Додона — Василие Шову, который сразу взялся за переговоры по приднестровскому урегулированию один на один с представителями Тирасполя. Формально это не запрещено, но прозрачность таких действий несколько страдает.

Службу информации и безопасности (СИБ) — молдавский аналог российской ФСБ или украинской СБУ — переподчинили президенту, хотя ранее СИБ подчинялась парламенту.

Додону удалось своих людей назначить на посты генерального прокурора, главу Центра по борьбе с коррупцией и судей Конституционного суда. Это в значительной степени для промосковских сил балансирует тот факт, что в правительстве прозападные министры составляют большинство. В том числе главой Пограничной полиции Молдовы, которая подчинена МВД, был назначен Росиян Василой — эксперт из авторитетного аналитического центра IDIS Viitorul, поддерживающий курс на Запад.

Сформировавшаяся при значительном внешнем влиянии несколько противоестественная коалиция ПСРМ и ACUM сразу стала демонстрировать различие во внешнеполитических подходах.

Новоизбранный спикер парламента, социалистка Зинаида Гречаный отправилась с парламентской делегацией в Москву на встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Кроме того, она выступила на пленарном заседании нижней палаты российского Федерального собрания и заявила, что «немотивированный сбой в сотрудничестве между государствами преодолен».

Со своей стороны премьер-министр Майя Санду прилагает усилия, чтобы избежать видимости разворота в сторону Москвы.

Первый ее зарубежный визит состоялся в Бухарест, где руководительница молдавского правительства попыталась убедить своих собеседников, что европейская интеграция остается приоритетной для Кишинева, а к Румынии Молдова будет обращаться в вопросах борьбы с коррупцией, а также заимствовать соответствующий опыт румынских следователей и прокуроров.

Затем был Брюссель, где новое правительство заверило европейских чиновников в преданности выполнению Соглашения об ассоциации и даже получило финансовую поддержку, которую перед тем заморозили из-за отсутствия реформ.

Следующий — Киев. Здесь Майя Санду и ее коллеги по правительству на встрече с президентом Владимиром Зеленским говорили о необходимости борьбы с контрабандой — особенно на приднестровском участке границы, через которую идет поток контрабанды, в том числе наркотрафик и оружие. Молдавский премьер однозначно высказалась о недопустимости федерализации Молдовы и Украины и необходимости вывода российских войск с территории обоих государств.

Наконец, Берлин, где Майя Санду снова говорила о приоритете Соглашения об ассоциации и необходимости усиления демократических институтов в Молдове.

Поначалу правительство Санду и близкие к нему медиа пытались доказать, что приоритетом для новой власти является деолигархизация. Киев и Бухарест упрекались в излишней осторожности в вопросе союзничества с Додоном. Общая цель коалиции президента Додона и премьера Санду — свержение режима Плахотнюка и разрушение сложившихся при нем коррупционных схем.

Владимир Плахотнюк контролировал правительство, прокуратуру и суды. Был, как говорили, «хозяином Молдовы». Демократическую партию и ее главу отстранили от власти, разогнали все министерства, работавшие на демократов. Президент Додон обещает вскоре серию громких уголовных дел. Нетрудно догадаться, что они будут связаны с коррумпированными демократами, которым ежемесячно заносили откаты в размере $40 млн. Майя Санду пообещала, что Владимир Плахотнюк, бежавший из страны, будет сидеть в молдавской тюрьме. Сейчас, по сообщениям СМИ, он находится в США.

Хотя сейчас партии, входящие в коалицию, стараются договариваться, чтобы сохранить целостность власти подольше, если получится, то до следующих выборов парламента. В случае успеха страна выиграет, получив реально работающее правительство и стабильность.

В то же время большие сомнения, что коалиция сохранится надолго. По мнению руководителя кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатола Царану, альянс может «дать трещину». Слишком различны позиции лидеров коалиции по очень многим вопросам. «До местных выборов в октябре этого года альянс сохранится, но потом его ждет неминуемый развод».

По социологическим опросам, проведенным в последнее время, рейтинг социалистов растет. Если бы выборы в парламент прошли сегодня, то ПСРМ получила бы 48 депутатских мандатов (нынче у нее их 35) из 101. Голоса социалистам добавит и пропорциональная избирательная система, за которую намерено проголосовать парламентское большинство. Последние выборы проходили по смешанной системе — от партий и по мажоритарным округам, и они позволили войти в парламент непопулярной Демократической партии.

На вероятных парламентских выборах Майя Санду, и ее партнер по блоку ACUM Андрей Нэстасе, и вынужденный партнер по коалиции Игорь Додон с социалистами пойдут отдельными колоннами.

Кроме вероятных парламентских выборов в 2020 году Молдову ждут еще и срочные президентские. Игорь Додон будет бороться за второй срок и ему будет крайне трудно удержаться от использования российской карты. Ведь она помогла ему в свое время стать президентом.

Тем, кто бросит вызов президентским амбициям, придется крыть эту карту, вероятно — европейской альтернативой. Здесь очень многое будет зависеть от того, как удастся лидерам ACUM изменить внутриполитическую повестку и наглядно показать предпочтительность проевропейского курса.

При этом наивно предполагать, что Россия будет стоять в стороне. Москва действительно способствовала формированию нынешней правительственной коалиции, и вряд ли для того, чтобы сейчас ее инициативы по федерализации Молдовы отвергали, а войска — прогоняли, о чем открыто говорила Майя Санду.

Кремль еще выставит свои счета за свержение режима Плахотнюка, и вряд ли будет тянуть с этим, ожидая, пока в Молдове усилятся государственные институты, и будет наведен порядок.

Премьер-министр Майя Санду и ее команда прилагают максимум усилий, чтобы удержать баланс во внешней политике и одновременно сделать внутреннюю политику более прагматичной.

Однако об успешности такого подхода говорить рано. В ближайшее время Молдову ждет очередной всплеск геополитического и внутреннего противостояния. На политическом шпагате долго находиться невозможно.