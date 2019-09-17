Мир в Карабахе наступит только в том случае, если крупные силы будут в нем заинтересованы

«Мир в Нагорном Карабахе может наступить только в том случае, если  крупные силы будут заинтересованы и не будут препятствовать этому».

Об этом Report заявила израильский политолог, профессор Джорджтаунского университета Бренда Шафферкомментируя ожидающуюся встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

По ее словам, мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно лишь изменением переговорного формата.

«Эти встречи носят регулярный характер. Мир в Нагорном Карабахе может наступить только в том случае, если крупные силы будут в нем заинтересованы и не будут препятствовать этому. И в том случае, когда Армения решиться пойти на территориальные компромиссы. Мир не о поэзии и рукопожатиях — необходимо предпринять конкретные изменения»,- сказала она.

Она также отметила, что предстоящая встреча не предвещает какого-либо прорыва в процессе урегулирования конфликта, который длится уже более 30 лет.

| 2019-09-17T15:34:56+00:00 17 сентября 2019, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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