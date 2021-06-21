Итак, внеочередные парламентские выборы в Армении завершились 20 июня в 20:00 по южнокавказскому времени.

Основная борьба развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном блока из партий «Возрождающаяся Армения» и «Дашнакцутюн» под названием «Армения». Кандидатами на пост премьера являлись Пашинян и Кочарян.

Голосование проводилось исключительно на территории Армении. Порога явки нет. Проходной барьер для партийных блоков — 7%, для партий — 5%.

Помимо политических сил Пашиняна и Кочаряна в выборах участвовали сформированный партиями экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна – «Республиканская» и «Отечество» — блок «Честь имею», возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс», возглавляемая депутатом парламента Армении Эдмоном Марукяном партия «Просвещенная Армения», возглавляемая одним из крупнейших армянских бизнесменов Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения».

Согласно Конституции, в случае, если в результате выборов или в результате формирования коалиций в парламенте не удастся организовать конституционное большинство, будет назначен второй этап досрочных выборов.

Парламентское большинство получит право сформировать новое правительство Армении и выдвинуть своего кандидата на пост премьера.

Поздно вечером ЦИК Армении озвучил первые результаты внеочередных выборов в парламент.

По результатам обработки голосов со 114 избирательных участков Армении на внеочередных выборах в парламент партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 61%, свидетельствуют данные ЦИК.

Блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 17,8%. Также пятипроцентный порог преодолели партия экс-президента Сержа Саргсяна (5,8%) и партия «Процветающая Армения» (5%).

Итоговая явка составила 49,4%, всего проголосовали 1,3 млн. избирателей. Участие в выборах приняли четыре блока и 21 партия.

Итак, пусть даже окажется меньше 60% по окончательным итогам, всё равно это значит, что партия Пашиняна набирает большинство. В этом случае, ей даже не придется заключать ни с кем коалиционный договор, чтоб сформировать новое правительство (для этого достаточно набрать 54% отданных голосов). Но если даже придется, то это ей будет сделать куда легче для обеспечения большинства в парламенте, чем тому же главному конкуренту – блоку Кочаряна.

Интересно, есть ли у Кочаряна запасной вариант в виде организации беспорядков и даже, если получится – госпереворота? Может ли иметь такой запасной сценарий Москва? Или на самом деле там всё выглядит иначе?

Своими мыслями на эту тему поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Судя по самым последним данным (утро 21 июня – Авт.), более 75% бюллетеней уже подсчитаны, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 55% голосов, и, скорее всего, никакого партнера для коалиционного правительства ей не понадобится.

А надежды на Кочаряна не оправдали себя, так как его блок набрал в пределах 20%, несмотря на популистские реваншистские слоганы, призывы. Всё это не помогло. И это феноменально конечно, когда проигравший войну лидер вот так уверенно выигрывает выборы.

Москва не может смириться с этим, так как Никол однозначно не ее человек, несмотря на то, что в каких-то вопросах он вынужден был идти на определенные компромиссы, особенно по результатам Второй Карабахской войны. Но при этом очевидно, что народ проголосовал все-таки за него, за его политику, за его партию.

И какие шаги сейчас может предпринять Кремль? Безусловно, он может продолжать оказывать давление на Пашиняна посредством властей Азербайджана, как это наблюдалось недавно в направлении Зангезура. Но тут тоже не всё так просто, потому что сегодня Баку строит куда более близкие отношения с Анкарой, и даже с Вашингтоном, с НАТО, нежели с Москвой. И это из-за того, что контуры внешней политики России в направлении стран Южного Кавказа не совсем ясны. Москва пытается добиться реализации своих планов путем давления на все стороны – и на Армению, и на Азербайджан. Это, конечно, не устраивает ни ту, ни другую сторону.

Кремль может спровоцировать какое-то военное противостояние в Карабахе или на армяно-азербайджанской границе, такие возможности у него есть. Он может устроить какой-то мятеж или беспорядки внутри самой Армении. Это тоже возможно.

Но не будем забывать, что за Пашиняном тоже стоят определенные международные силы, все-таки Запад его поддерживает. И выигрыш Никола не только нарушает планы Москвы в отношении Армении, но и фактически разрушает 200-летнюю концепцию внешней политики России в отношении Южного Кавказа. Это фактически крах российского нарратива. И поэтому Москва, безусловно, будет использовать все возможности для того, чтобы создать гражданское противостояние в Армении. Насколько это получится, другой вопрос. Ведь неслучайно первый президент Армении Левон Тер-Петросян говорил, что Армения может оказаться в преддверии гражданской войны. Но тут тоже, по-моему, Пашинян, хоть частично, но все-таки опередил Россию — уволив начальника Генштаба, который явно был человеком Москвы, а также отстранив еще нескольких генералов, которые в свое время подписали требование к Пашиняну подать в отставку. То есть, я думаю, что ресурсов у Москвы более чем достаточно, но не настолько, как это было год или даже полгода назад, чтобы создать длительное гражданское противостояние. Хотя какая-то дестабилизация может быть. Это возможные кратковременные действия.

Тут играет роль экономическая зависимость Еревана от Москвы, а также изоляция Армении. Но в отношении второго момента всё будет зависеть от того, какую позицию займут Анкара и Баку. Если они заинтересованы в том, чтобы российское влияние на Южном Кавказе было ослаблено, то могут не напрямую, а косвенно поддержать Пашиняна. То есть, как бы вытеснять Россию из региона руками Никола. Что вполне вероятно, так как если народ Армении начнет требовать вывода российских войск (пока что теоретически, конечно), то у России никакого выбора не останется. Она будет вынуждена, даже не желая того, выполнять это требование. Ну, конечно, Армения член ОДКБ, ЕАЭС, но все-таки геополитическая картина региона начинает меняться. В каком направлении это будет происходить, на 50% зависит от Пашиняна, а на остальные 50% — не только от Москвы, но и от Баку и Анкары. Будем следить за процессами.