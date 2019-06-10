Минюст США передаст Конгрессу документы спецпрокурора Мюллера

Министерство юстиции США согласилось передать Конгрессу документы спецпрокурора Роберта Мюллера, использованные при рассмотрении вопроса о том, чинил или нет президент Дональд Трамп препятствия его расследованию. Об этом сообщил в понедельник председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

«Я рад объявить о том, что Министерство юстиции США согласилось начать выполнять требования, содержащиеся в выписанной ранее нашим комитетом повестке, путем открытия для нас самых важных документов Роберта Мюллера и предоставления нам ключевых свидетельств, которые специальный прокурор использовал для оценки того, чинил ли президент и другие препятствия правосудию, несут ли они ответственность за иные правонарушения», — говорится в письменном заявлении Надлера.