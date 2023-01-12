Министр юстиции США Меррик Гарланд объявил, что назначил специального прокурора для расследования инцидента с секретными документами, найденными в офисе Джо Байдена, в котором он работал во время вице-президентства, передает The New York Times.

По информации издания, им стал бывший федеральный прокурор округа Мэриленд Роберт Хур.

«Хур <…> отвечает за расследование «возможного несанкционированного удаления и хранения секретных документов или других записей, обнаруженных в офисе аналитического центра Байдена в Вашингтоне и доме, где он проживал, в Уилмингтоне, штат Делавэр», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что эти документы не должны были находиться там, где их нашли. (Газета.Ру)