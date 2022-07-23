Экс-помощник 45-го американского президента Дональда Трампа Стивен Бэннон в пятницу был признан виновным в неуважении к Конгрессу США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, жюри присяжных признало, что Бэннон проигнорировал повестку, выданную комитетом Палаты представителей Конгресса США по расследованию штурма здания Конгресса в январе 2021 года. В повестке комитет запрашивал показания и документы.

Наказание будет объявлено позже. Бэннону грозит от 30 дней до года тюремного заключения по каждому пункту обвинений.