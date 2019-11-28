Минюст США не обнаружил внедрения агентов ФБР в штаб Трампа

Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц не нашел доказательств, что ФБР пыталось внедрить агентов и информаторов в штаб президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в 2016 году, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ранее сообщалось, что минюст США расследует деятельность бывшего сотрудника ФБР, подозревающегося в фальсификации документа, связанного со слежкой за Картером Пейджем, советником в предвыборном штабе Дональда Трампа в 2016 году.
Как отметили источники, Хоровиц не обнаружил свидетельств в пользу того, что экс-агенту ЦРУ Стефану Халперу, которого СМИ считают информатором ФБР, было поручено внедриться в предвыборную кампанию Трампа. В то же время, генеральный инспектор минюста США установил, что Халпер встречался с сотрудниками штаба Трампа Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы «получить информацию об их связях с Россией».
Доклад генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровица по обвинениям в злоупотреблении постановлениями Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) во время выборов в 2016 году будет опубликован 9 декабря.(РИА Новости)