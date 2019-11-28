Минюст США не обнаружил внедрения агентов ФБР в штаб Трампа

Как отметили источники, Хоровиц не обнаружил свидетельств в пользу того, что экс-агенту ЦРУ Стефану Халперу, которого СМИ считают информатором ФБР, было поручено внедриться в предвыборную кампанию Трампа. В то же время, генеральный инспектор минюста США установил, что Халпер встречался с сотрудниками штаба Трампа Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы «получить информацию об их связях с Россией».