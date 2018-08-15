Министр обороны Греции считает возможным мирное сосуществование с Турцией

Освобождение двух греческих военнослужащих из турецкой тюрьмы улучшит греко-турецкие отношения, оно показывает, что две страны могут мирно сосуществовать, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос на церемонии встречи военных в аэропорту города Салоники.

Камменос заявил, что греческий народ на протяжении всего периода задержания двух греческих военных показал единство и патриотизм.

Греческие военные Ангелос Митретодис и Димитрис Куклатзис 5,5 месяцев находились в турецкой тюрьме. Они были задержаны 1 марта, когда во время патрулирования в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашли на турецкую территорию. Власти Греции ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных. Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию. Во вторник суд в Эдирне освободил военных.

Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы.

Ципрас заявил, что освобождение из тюрьмы двух греческих военных – «это акт справедливости, который поможет укрепить дружбу, добрососедство и стабильность в регионе».

МИД Греции заявил, что решение турецких властей будет способствовать развитию греко-турецких отношений и дружбы народов.

28 просмотров