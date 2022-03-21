Тегеран считает возможным добиться всеобъемлющей безопасности в районе Персидского залива за счет диалога и сотрудничества стран региона. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Наша принципиальная позиция — безопасность региона за счет стран региона. Мы считаем, что добиться установления всеобъемлющей безопасности в районе Персидского залива возможно только тогда, когда страны региона будут иметь диалог, взаимодействие и сотрудничество друг с другом без иностранного вмешательства», — сказал он.

По словам посла, именно на этой основе Иран выступил с инициативой, направленной на содействие диалогу и снижение напряженности в регионе. «Для поддержания стабильности и безопасности Иран уже представил такие идеи, как формирование форума регионального диалога и пакт о ненападении со странами региона», — напомнил Джалали.