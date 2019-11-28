МИД Китая: США поддерживают преступников в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела КНР

Администрация США открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на брифинге прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге.

«Это серьезное вмешательство в дела Гонконга, что является внутренним делом Китая», — сказал он. «Мы сделали строгое представление американской стороне», — указал Гэн Шуан.

«США игнорируют факты и истинное положение дел. Они открыто поддержали виновных в актах насилия преступников, которые громят инфраструктуру, устраивают поджоги, мешают мирным гражданам, подрывают принцип верховенства права и нарушают общественный порядок», — добавил дипломат.

Администрация США должна воздержаться от применения принятого ранее закона о демократии и правах человека в Гонконге, иначе это может отразиться на двусторонних отношениях. Так официальный представитель МИД КНР прокомментировал вопрос о том, может ли принятие этого законодательного акта сказаться на торговых переговорах между Китаем и США.

«Мы решительно протестуем против принятия так называемого законопроекта по Гонконгу. Решительно призываем США не применять этот закон, так как это может сказаться на нашем сотрудничестве в важных сферах», — сказал дипломат. «Что касается конкретных ответных мер, то предлагаю вам следить за развитием ситуации», — добавил он.(ТАСС)