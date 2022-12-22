В МИД Украины заявили, что никогда не вмешивались и не планируют вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Представитель ведомства Олег Николенко ответил в Facebook лидерам партии «Грузинская мечта», назвавшим отправку Саакашвили в Грузию «спецоперацией» Киева с целью втянуть Тбилиси в войну.

Николенко выразил «глубокое разочарование» тем, что «грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей».

«Какие только инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», – отметил Николенко.

Одновременно он подтвердил просьбу к грузинским властям предоставить доступ к Дмитрию Лубинцу.

«Призываем также обеспечить украинского гражданина Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения», – добавил Николенко.