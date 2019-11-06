МИД Китая потребовал от США снять экономическую блокаду с Кубы

Китайские власти считают неправомерной экономическую блокаду Кубы Соединенными Штатами и требуют от Вашингтона немедленно отменить односторонние меры, которые негативно сказываются на международной торговле. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Совет Безопасности ООН уже 27 лет подряд утверждает резолюции, согласно которым Соединенные Штаты должны снять экономическую, торговую и финансовую блокаду с Кубы, — отметил он на регулярном брифинге. — Крайне досадно, что все эти решения за многие годы так и не были реализованы на практике, американское эмбарго в отношении Гаваны продолжает действовать и даже ужесточилось в последнее время. Китайская сторона требует, чтобы Вашингтон в кратчайшие сроки свернул политику блокады по отношению к Кубе».

По словам дипломата, меры Вашингтона негативно отражаются на свободе международной торговли и судоходства. Гэн Шуан подчеркнул, что КНР решительно против односторонних мер, которые США применяют в отношении других стран, будь то силовое воздействие, политические или экономические рычаги по оказанию давления.(ТАСС)