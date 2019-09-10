Мевлют Чавушоглу посетил «город-призрак» на Кипре

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита на северный Кипр посетил район Мараш, который на протяжении последних 45 лет считается закрытой военной зоной, сообщает Агентство Анадолу.

Главу турецкой дипломатии в ходе посещения «города-призрака» сопровождал министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Кудрет Озерсай.

Военные проинформировали Чавушоглу о ситуации в районе Мараша, закрытого для посещений с лета 1974 года, когда ВС Турции провели операцию по поддержанию мира на Кипре. Сегодня этот населенный пункт напоминает «город-призрак».

18 июня текущего года Кабмин ТРСК принял решение об инвентаризации объектов недвижимости в Мараше, что было воспринято в качестве первого шага к отмене статуса «закрытого военного объекта».

| 2019-09-10T13:18:13+00:00 10 сентября 2019, 14:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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