Мевлют Чавушоглу посетил «город-призрак» на Кипре

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита на северный Кипр посетил район Мараш, который на протяжении последних 45 лет считается закрытой военной зоной, сообщает Агентство Анадолу.

Главу турецкой дипломатии в ходе посещения «города-призрака» сопровождал министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Кудрет Озерсай.

Военные проинформировали Чавушоглу о ситуации в районе Мараша, закрытого для посещений с лета 1974 года, когда ВС Турции провели операцию по поддержанию мира на Кипре. Сегодня этот населенный пункт напоминает «город-призрак».

18 июня текущего года Кабмин ТРСК принял решение об инвентаризации объектов недвижимости в Мараше, что было воспринято в качестве первого шага к отмене статуса «закрытого военного объекта».