Метин Яшароглу нарушил молчание

Две последние недели у всех на слуху имя Информационного агентства Sputnik Азербайджан. Отставка Метина Яшароглу с поста шеф-редактора агентства стала причиной серьезных обсуждений. Основные обвинения в этой связи были направлены против главного офиса в России и его директора в Баку Азиза Алиева. В частности говорится, что М.Яшароглу ушел с должности в результате давления на него армянской сети внутри Sputnik, и в особенности главного редактора Маргариты Симонян.

Несмотря на все это, сам М.Яшароглу до сих пор никаких заявлений по поводу причин происходящего не делал. На днях пресс-служба Sputnik сделала официальное заявление, в котором говорилось, что М.Яшароглу ушел по собственному желанию и событие не имеет политической подоплеки.

После этого сотрудник Bizim Yol связался с М.Яшароглу и попросил его выразить свое отношение к происходящему. Bizimyol.info представляет читателям интервью с Метином Яшароглу:

– Метин бей, около двух последних недель в СМИ и соцсетях публиковались многочисленные статьи и заявления касательно вашего ухода с поста шеф-редактора Sputnik Азербайджан. 11 марта пресс-служба агентства распространила заявления, в котором говорилось что уход этот был добровольным. Вы по-прежнему не хотите говорить об этом?

– Все, кто знают меня, скажут, что никогда не был конфликтным человеком и везде, где работал, старался спокойно и как следует выполнять возложенные на меня обязанности. Если бы заявление по поводу моего ухода не было составлено в такой форме, то и на этот раз я бы не стал говорить о том, что происходит. Однако после распространенного заявления я просто считаю своим долгом рассказать о происходящем. Руководствуясь профессиональной этикой, я считал неправильным говорить о том, что происходит между мной и компанией, где я работаю, до 15 марта – то есть даты, до которой когда я официально должен был числиться на своем посту. Хотя все это время ко мне неоднократно обращались за интервью, и даже предлагали созвать отдельную пресс-конференцию.

Для начала, хочу выразить свое отношение к написанному. И в СМИ, и в соцсетях по поводу моего отстранения от работы было много правдивой информации. На мою защиту встали депутаты Милли Меджлиса, общественные активисты, представители медиа. Я выражаю благодарность каждому, кто поддержал меня, искренне выражал свою позицию.

– Вас отстранили от работы или вы ушли сами?

– Как говорится в заявлении агентства, официально меня с работы не увольняли. Мне предложили покинуть пост шеф-редактора, и при условии сохранения моей прежней зарплаты заняться в компании другой работой. А это означало, что я полностью отстраняюсь от информационной политики редакции. Лично для меня это означало: «сиди в сторонке, получай деньги и в наши дела не вмешивайся». Мне даже предлагались туристическо-рабочие поездки – в Берлине, Анкаре и других городах я должен был набираться еще большего опыта… Одним словом, я от этого предложения отказался и решил уйти с работы.

– Были ли среди причин вашего ухода с работы политические мотивы?

– Этот вопрос в связи с этой проблемой мне задавали наверное больше всего. Прежде всего хочу сказать, что занимать должность шеф-редактора в таком международном проекте как Информационное агентство Sputnik Азербайджан само по себе означает, что ты занимаешь именно политический пост. Когда 3 года назад я получил приглашение на эту должность, я четко представлял, где я буду работать, и за этот период времени делал все, что было в моих силах, в этой моей вовсе нелегкой деятельности. И за эту мою деятельность мне перед моим государством и нашим обществом стыдиться нечего. В числе упреков, которые руководство высказывало мне в связи с моей работой, этот фактор также упоминался в числе прочих.

Если для кого-то в подходе к вопросу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, форме его освещения, и в целом, в вопросе национальных интересов нет политического фактора, это уже его собственная проблема. Моя позиция по поводу карабахского конфликта не отличается от политики Азербайджана и его президента. Хочу отметить, что за 3 года моей работы я сделал все, чтобы эта позиция демонстрировалась в информационном пространстве Азербайджана и всего мира в соответствии с принципами государственности.

В том, что я отказался от такой казалось бы привлекательной работы, есть одна первопричина, которую я для себя вывел: я столкнулся с фактом, когда мое участие как азербайджанского журналиста в работе, то есть публикации материалов, в которых высказывается точка зрения по поводу карабахского конфликта, свелось к нулю…

Я крайне далек от мысли раздувать разговоры, выносить за пределы редакции все происходившие за это время разговоры. Я уверен, что после всех разговоров, которые распространялись без моего желания и участия, соответствующие структуры в курсе происходящего. И все что я хотел – это защита национальных интересов Азербайджана. Не важно, кто будет выполнять эту работу – я или кто-то другой. Могу отметить только, что против выведения всего происходящего на уровень отношений между Азербайджаном и Россией, Азербайджана с Западом. Я всегда был верен своему государству.

– В соцсетях прошла информация, что в вашем отстранении от работы в Sputnik Азербайджан особую роль сыграли армяне. Это правда?

– Всем известно, что армяне обладают большим влиянием в целом ряде авторитетных СМИ по всему миру. Так было всегда. Что касается происходящего со Sputnik Азербайджан, то в своей работе я старался вместе со своей командой доводить до читателей по всем миру правду об Азербайджане. Как говорил господин президент Ильхам Алиев в интервью руководителю МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, мы старались “воспользоваться возможностями такого крупного международного агентства как Sputniк ради Азербайджана”.

– Насколько происходящее в редакции способно повлиять на российско-азербайджанские отношения?

– Думаю, силы, желающие обострить отношения между двумя странами, были всегда. Некоторые эмиссары известных сетей делают все, чтобы испортить российско-азербайджанские отношения. Это чувствуется и в обсуждениях в соцсетях. Как я уже сказал, уверен, что соответствующие государственные органы Азербайджана имеют достаточно информации по этому поводу и эти структуры сделают все возможное, чтобы нейтрализовать деятельность подобных сетей. Как и любой азербайджанский журналист, во всех вопросах я рядом со своей страной, интересы Азербайджана для меня на первом месте.

– До сих пор вы дали лишь небольшой комментарий по поводу происходящего. Вы говорили, что все сотрудники Sputnik Азербайджан любят свой народ и страну. После последнего заявления вы остаетесь при своем мнении?

– Конечно, да. Среди всего того, что писали по поводу моей отставки, больше всего меня беспокоило то, что и сотрудников SputnikАзербайджан подвергли шквалу критики, звучали обвинения в том числе и в том, что они работают на «деньги армян». Довожу до вашего сведения, что Sputnik– это государственное агентство и финансируется из госбюджета России. А большинство журналистов в редакции на работу пригласил я, и я уверен, что каждый из их любит свой народ и страну. А сайт, как я уже сказал, финансируется из российского госбюджета, при этом работает по всему миру на 32 языках, и именно с этими творческими людьми мы работали на этой большой арене ради того, чтобы показывать всем правду об Азербайджане, его туристическом потенциале, успехах в различных областях.

Могу с уверенностью сказать, что работающие в редакции творческие люди сыграли большую роль в успехе Sputnik Азербайджан. Я желаю своим коллегам в этом агентстве успехов в их дальнейшей деятельности.