Франция настаивает на немедленном освобождении одного из создателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был задержан в Минске после вынужденной посадки рейса Афины — Вильнюс. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Европа должна ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси, указал министр иностранных дел Франции. «Франция будет действовать решительно, чтобы обеспечить единый и жесткий ответ европейцев в соответствии с их позицией с начала белорусского кризиса в августе прошлого года. Теперь этот ответ должен включать в себя сильные дополнительные санкции против белорусского режима», — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Ле Дриан назвал принуждение к посадке самолета в Минске «грубым нарушением [норм] безопасности международной гражданской авиации», а также «покушением на европейские интересы в сфере безопасности», учитывая, что рейс выполнялся между двумя европейскими столицами и большинство пассажиров представляли страны ЕС. (ТАСС)