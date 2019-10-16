Место встречи Эль Классико изменить нельзя

Место проведения матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом» все еще не определено, сообщает sports.ru.

Оба клуба отказались меняться кругами, несмотря на просьбу Ла Лиги. «Барселона» отклонила предложение, так как считает, что матч должен пройти на «Камп Ноу».

«Реал» же считает, что если существует угроза безопасности, то матч должен быть отложен, а не просто перенесен в другое место.

Однако решение о месте проведения матча примет специальный комитет, в который войдут представитель Ла Лиги, представитель Королевской испанской футбольной федерации и независимый член комитета — Лукас Осорио.

Ранее Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году. В автономии начались беспорядки.

Матч «Барселона» — «Реал» запланирован на 26 октября.