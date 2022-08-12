В Сирии противники режима в Дамаске глубоко возмущены призывом главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу примириться с президентом Сирии Башаром Асадом. В северной и северо-западной частях Сирии после традиционной пятничной молитвы 12 августа раздавались призывы к акциям протеста.

Недовольство вспыхнуло и в сирийских городах, находящихся под контролем турецких войск, в том числе в Африне и Эль-Бабе. В провинции Идлиб, подконтрольной преимущественно исламистам и джихадистам, раздавались призывы к организации протестов на границе с Турцией. Отдельные акции протеста состоялись еще ночью. В Эль-Бабе демонстранты сожгли турецкий флаг и скандировали: «Нет примирению!»

Накануне Чавушоглу заявил в Анкаре заявил, что оппозицию и режим в Сирии придется когда-то примирить, в противном случае, по его словам, прочного мира не будет. Агентство AFP отмечает, что это заявление, очевидно, свидетельствует об изменении курса Анкары. После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция решительно дистанцировалась от режима Асада и оказывала поддержку его противникам, в том числе военную. Еще только в мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл режим Асада «смертоубийственным». (DW)