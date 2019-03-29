Месси скучает по противостоянию с Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский «Реал», передает «Советский спорт».

«Было приятно играть против Криштиану, даже если это было и трудно. Мне нравилось выигрывать кубки, когда Роналду был в «Реале». Было бы здорово, если бы он по-прежнему там играл», — сказал Месси в интервью Club 947FM.

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе испанской команды он участвовал в общей сложности в 486 играх во всех турнирах и оформил 475 голов. Португалец является лучшим бомбардиром в истории «сливочных». Летом 2018 года он перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.