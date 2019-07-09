Месси грозит двухлетняя дисквалификация

Руководство Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) может на два года отстранить капитана сборной Аргентины Лионеля Месси от выступлений за национальную команду.

Как сообщает «RT», такое решение связано с резкими высказываниями игрока, который по итогам завершившегося Кубка Америки обвинил конфедерацию и судей в коррумпированности.

Сначала он проигнорировал церемонию награждения бронзовыми медалями, которые его коллектив получил за победу в матче с Чили, а затем обрушился с гневной тирадой на организаторов турнира и всю Южноамериканскую конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

В частности, Месси заявил, что арбитры по ходу всего турнира были предвзятыми и коррумпированными. По его мнению, своими действиями они не позволили Аргентине бороться за континентальный Кубок, а вот Бразилии, напротив, обеспечили лёгкий путь к трофею.

Футбольные чиновники не оставили без внимания нападки в свой адрес и оперативно выступили с официальным заявлением, в котором охарактеризовали риторику звезды мирового футбола как «недопустимую».

Также футбольные власти приняли решение не ограничиваться оценочным мнением в отношении Месси. Они рассмотрят возможность применения к звёздному форварду реального наказания: южноамериканская конфедерация может дисквалифицировать капитана сборной Аргентины на два года.

В таком случае, Месси может пропустить Кубок Америки-2020 и отборочный цикл к ЧМ-2022.