Как сообщает Daily Mail, лондонский «Челси» может лишиться права участвовать в розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) и европейских турниров. Дело в том, что Роман Абрамович намерен вернуть свой долг в размере 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, а это тормозит сделку по продаже клуба. Потенциальные хозяева хотят, чтобы эти деньги пошли на помощь в восстановлении Украины. Продажа не может быть проведена, пока управляющая копания не вернет деньги российскому бизнесмену. Планируется, что клуб и потенциальный покупатель могут прибегнуть к помощи властей.

«Челси» получил лицензию, дающую право продолжать осуществлять связанную с футболом деятельность до конца текущего сезона. Тем не менее, если они не получат полную лицензию к тому времени, когда АПЛ проведет годовое собрание акционеров 8 июня, лондонцы рискуют быть исключенными из высшего дивизиона Англии и европейских соревнований.

Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране заморожены. Позже бизнесмен принял решение о продаже клуба.