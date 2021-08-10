Некоторые островные государства в Тихом океане могут исчезнуть из-за глобального потепления на 1,5 градуса по Цельсию. Об этом в интервью Guardian рассказали опрошенные газетой ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН (IPCC).

Как они уточнили, страны данного региона на протяжении долгого времени страдают из-за сильных морских приливов, мощных циклонов, продолжительных засух и засоления грунтовых вод, которые наносят урон сфере сельского хозяйства. Помимо этого, из-за повышения уровня Мирового океана многие страны уходят под воду.

По мнению специалистов, подобные катаклизмы начнут происходить чаще по мере нагревания планеты.

«Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания», — сказал глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле. (Газета.Ру)