Мамедъяров: Природный газ может сыграть роль «переходного топлива» в экономике стран ОЭС

«Мы должны оценить продолжительные усилия Организации экономического сотрудничества (ОЭС) для обеспечения устойчивой энергии и энергосреды в региональной повестке в соответствии с «ECO Vision 2025″ и Повестке ООН 2030».

Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал во время выступления на 24-м заседании Совета министров ОЭС в Анталье.

Министр сказал, что это региональное внимание может открыть возможности сотрудничества на пространстве «ОЭС» в сфере восстанавливаемой энергии и эффективности: «Создание центра чистой энергии «ОЭС» может соответствовать этим критериям».

Э.Мамедъяров подчеркнул, что не стоит забывать про природный газ, потому что это чистое остаточное топливо, оно и может сыграть роль «переходного топлива» в экономиках стран в процессе перехода на более лучшие пути решения по энергосбережению.