Турецкая госкомпания Botash обнародовала тарифы на природный газ за январь.

Как сообщает турецкая пресса, тарифы на природный газ в Турции повышены на 25% для населения, на 50% — для промышленного сектора, на 15% — для производителей электроэнергии.

В результате, цена на 1000 кубометров природного газа для населения составила 1 860 лир. Для абонентов промышленного сектора с годовым потреблением более 300 тысяч кубометров, тариф был повышен до 6 300 лир, а для производителей электроэнергии — до 5 520 лир.