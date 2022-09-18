Председатель парламента Армении Ален Симонян в рамках встречи со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси заявил, что США играют ключевую роль в политической и экономической жизни страны.

«Дорогой друг, Ваш визит в Армению проходит в самый трудный для нашей страны период, и в этом отношении он очень ценен», — сказал Симонян.

По словам председателя парламента, Ереван благодарен Вашингтону за установление перемирия и заключение соглашения о режиме прекращения огня, достигнутое вечером 14 сентября.

Также он выразил признательность «властям США, в том числе многим конгрессменам, за оценку последних событий».