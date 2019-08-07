Макрон не направлял приглашение Роухани на саммит Группы семи

Президент Франции Эмманюэль Макрон не приглашал своего иранского коллегу Хасана Роухани принять участие в саммите Группы семи в Биаррице (24 по 26 августа) в качестве почетного гостя. Об этом ТАСС в среду сообщили в администрации французского президента, опровергнув распространенную ранее информацию.

«Нет, он не приглашал. Пока это все, что мы можем сказать», — отметил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что в настоящий момент рано говорить о суммах инвестиций в механизм для расчетов с Ираном INSTEX. «Главное сейчас обеспечить выполнение Ираном своих обязательств по ядерной сделке», — указали в администрации.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на иранские источники сообщил, что Макрон в ходе телефонного разговора с Роухани предложил ему проект по вложению в механизм INSTEX $15 млрд. Также телеканал сообщил, что французский лидер пригласил своего коллегу посетить в качестве почетного гостя саммит стран Группы семи.

| 2019-08-07T15:09:54+00:00 7 августа 2019, 16:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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