Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит «Группы двадцати», который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Об этом, как передает Интерфакс, сообщил в понедельник помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он рассказал журналистам, что от главы Индонезии получено приглашение Путину принять участие в саммите «двадцатки» 15-16 ноября.

На уточняющий вопрос «Интерфакса», дала ли российская сторона ответ на приглашение, Ушаков ответил: «Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается».

У него также поинтересовались, будет ли это участие очным или по видеосвязи.

«Они пока приглашают в очном формате. Еще времени много. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате», — ответил Ушаков.