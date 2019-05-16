«Лунная история»: ученые и эксперты обсудили в Баку планы Белого дома

В Национальной Академии авиации состоялся тематический вечер, посвященный 50-летию первой высадки человека на Луну.

Как сообщает #, ведущим спикером мероприятия стал ученый с мировым именем, академик, один из самых авторитетных специалистов в области физики плазмы Роальд Сагдеев.

В настоящее время он живет в США и является директором космического научного центра Университета штата Мэриленд. Ранее он возглавлял Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

Сагдеев уже не раз выступал в Баку с лекциями, комментировал успехи Азербайджана в космической промышленности, заявляя о том, что ни одна другая республика бывшего СССР, кроме России, не может сегодня похвастаться такими же достижениями.

Темой, объединившей экспертов и ученых в этот раз, стала приближающаяся юбилейная дата – в июле исполнится ровно 50 лет с момента первой высадки американцев на лунную поверхность.

Мероприятие получилось более чем интересным. Ученые оживленно дискутировали на тему, которая до сих пор будоражит умы человечества, вспоминали самые яркие этапы «лунной гонки».

Своим мнением с участниками встречи также поделился доктор физико-математических наук, директор Шемахинской астрофизической обсерватории (ШАО) Намик Джалилов, ведущий научный сотрудник лаборатории «Планеты и малые небесные тела» ШАО Дмитрий Шестопалов, директор бакинского Планетария имени Туси-Бохм Фамиль Мустафаев и др.

Одним из самых ярких моментов вечера стало выступление известного азербайджанского писателя, биолога Александра Хакимова.

Участники посмотрели документальный фильм «Apollo 11» о миссии пилотируемого космического корабля Апполон 11 под руководством командира Нила Армстронга, который в 1969 году совершил посадку на Луне.

Премьера фильма состоялась в США в начале этого года. В ленте можно увидеть редкие кадры, интервью очевидцев и участников, доказывающие реальность произошедшего, которая, как известно, долгие годы подвергалась всеобщему сомнению.

В центре тематического вечера оказалась еще одна актуальная тема, посвященная будущему исследований на Луне, и в этой связи спикеров больше всего заинтересовали планы Белого дома о возвращении на Селену к 2024 году.

«Я лично являюсь скептиком этого проекта. Даже если рассматривать эту тему с точки зрения голливудского масштаба, то это как ремейк старого кино. А ремейки, как правило, не получаются лучше оригинала», — заявил Роальд Сагдеев.

«Есть ли смысл установить телескоп на Луне?», — поинтересовался академик у Намика Джалилова, на что азербайджанский ученый дал такой ответ:

«Это было бы очень здорово и эффективно, но, увы, на данный момент это непосильный шаг в материальном плане. Однако, нет сомнений в том, что в поисках альтернативной энергии большие страны будут стремиться к «завоеванию» Луны».

Интригу в дискуссию внес Александр Хакимов:

«Меня давно волнует вопрос жизни вне Земли. Поэтому я с большим интересом отношусь к теме возвращения человека на Луну. Считаю, что естественный спутник Земли — это полигон для масштабных исследований…».

Далее писатель выступил с лекцией для курсантов академии на тему «Как писать научное эссе». Молодежь с большим интересом слушала А.Хакимова, имеющего помимо всего прочего, богатый опыт в публицистике и журналистике.

Под конец встречи слово взял куратор и фотограф Рустам Гусейнов, который высказался на тему «Космическое пространство в визуальном искусстве» на примере одного из ярчайших произведений изобразительного искусства 60-х годов «Тебе, человечество!» Таира Салахова. Картина, как известно, сегодня хранится в Национальном музее искусств Азербайджана.

«Юбилей знаменательного события – высадки человека на Луну, важен не только памятью об этом замечательном достижении в истории человечества, маленьком шаге с огромными последствиями, но и влиянием этого факта на искусство. Достаточно вспомнить недавний голливудский блокбастер о Ниле Армстронге «Человек на Луне». Естественно, тема космоса ну никак не могла пройти мимо изобразительных искусств. Картина Таира Салахова «Тебе, человечество!» стала одним из символов эпохи первых освоителей космоса, оказавшая колоссальное влияние на художников того времени. Почему изобразительное искусство важно для будущего космоса? Это именно то, что способно мотивировать детей узнавать больше по этой теме и формировать мечту о космических полетах и путешествиях по планетам. Будущее человечества лежит там. А любая идея и тем более проект начинается с мечты», — заявил Р.Гусейнов в интервью #.

Подводя итоги, Александр Хакимов заявил #, что творческий вечер удался на славу:

«В нем все было прекрасно, и документальный ролик о полете «Аполло 11» на Луну, и вопросы к специалистам, и выступление Рустама, ну, и мое тоже выступление перед курсантами, тоже было весьма к месту. Это было мероприятие из числа тех, что вызывают интерес у участников и побуждают мыслить. Мыслить неординарно, небанально».

Финальным аккордом вечера стало ознакомление гостей с экспозицией картин астронавтов – художников: А.Леонова, В.Джанибекова, Алана Бина, Майкла Коллинза, организованная Национальной Академией авиации.