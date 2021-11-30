Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент нет каких-либо договоренностей касательно встречи Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом представитель Кремля рассказал в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

У Пескова узнали, есть ли примерные сроки и планы по переговорам с участием президентов России и Соединенных Штатов.

«Нет, по-прежнему пока новостей нет. Поэтому ждем», — ответил Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, тему с переговорами Путина и Байдена, возможно, обсудят на встрече главы МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Они намерены встретиться на полях встречи глав МИД ОБСЕ.

«Конечно, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, это будет обязательно обсуждаться», — заключил представитель Кремля.