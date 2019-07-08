Лейла Алиева встретилась с детьми, получающими лечение в ряде медицинских учреждений Баку

8 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Клиническую детскую больницу номер 2 имени Караева, Научный центр хирургии имени Топчубашева, Научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии имени Эйвазова и Центр талассемии, встретилась с детьми, получающими здесь лечение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева поинтересовалась лечением детей, встретилась с детьми, получающими лечение в различных отделениях, побеседовала с их родителями. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева пожелала детям скорейшего выздоровления, вручила им подарки.