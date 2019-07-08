Лейла Алиева встретилась с детьми, получающими лечение в ряде медицинских учреждений Баку

8 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Клиническую детскую больницу номер 2 имени Караева, Научный центр хирургии имени Топчубашева, Научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии имени Эйвазова и Центр талассемии, встретилась с детьми, получающими здесь лечение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева поинтересовалась лечением детей, встретилась с детьми, получающими лечение в различных отделениях, побеседовала с их родителями. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева пожелала детям скорейшего выздоровления, вручила им подарки.

| 2019-07-08T23:40:59+00:00 8 июля 2019, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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